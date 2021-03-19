Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты WNBA
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Лавар Болл пытался убедить Майкла Джордана подписать трех его сыновей в «Шарлотт»

15:44
Теги:

Известный шоумен Лавар Болл рассказал, что по ходу сезона пытался донести до владельца «Шарлотт» Майкла Джордана необходимость объединить трех его сыновей в клубе из Северной Каролины, пишет LA Times.

Болл уже давно объявил, что когда-нибудь три его сына объединятся в одной команде.

«Шарлотт» на драфте-2020 выбрал Ламело Болла под общим 3-м номером. Он стал одним из лидеров команды. Старший из братьев Лонзо играет за «Нью-Орлеан», средний Лианджело пока не может закрепиться в НБА.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд