Лавар Болл пытался убедить Майкла Джордана подписать трех его сыновей в «Шарлотт»

Известный шоумен Лавар Болл рассказал, что по ходу сезона пытался донести до владельца «Шарлотт» Майкла Джордана необходимость объединить трех его сыновей в клубе из Северной Каролины, пишет LA Times.

Болл уже давно объявил, что когда-нибудь три его сына объединятся в одной команде.

«Шарлотт» на драфте-2020 выбрал Ламело Болла под общим 3-м номером. Он стал одним из лидеров команды. Старший из братьев Лонзо играет за «Нью-Орлеан», средний Лианджело пока не может закрепиться в НБА.