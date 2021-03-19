Лавар Болл пытался убедить Майкла Джордана подписать трех его сыновей в «Шарлотт»
15:44
Известный шоумен Лавар Болл рассказал, что по ходу сезона пытался донести до владельца «Шарлотт» Майкла Джордана необходимость объединить трех его сыновей в клубе из Северной Каролины, пишет LA Times.
Болл уже давно объявил, что когда-нибудь три его сына объединятся в одной команде.
«Шарлотт» на драфте-2020 выбрал Ламело Болла под общим 3-м номером. Он стал одним из лидеров команды. Старший из братьев Лонзо играет за «Нью-Орлеан», средний Лианджело пока не может закрепиться в НБА.
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