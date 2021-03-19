Леброн Джеймс вышел на 20-е место по количеству матчей в НБА
08:13
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на 20-е место по количеству сыгранных матчей в НБА.
Встреча регулярного чемпионата с «Шарлотт» (116:105) стала для 36-летнего американца 1305-й в карьере. Он обогнал разыгрывающего Андре Миллера (1304).
Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 20th on the all-time GAMES PLAYED list! pic.twitter.com/Fyyux2LUJU— NBA (@NBA) March 19, 2021
Лидером по количеству сыгранных матчей в НБА является четырехкратный чемпион НБА Роберт Пэриш (1611).
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