Леброн Джеймс вышел на 20-е место по количеству матчей в НБА

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на 20-е место по количеству сыгранных матчей в НБА.

Встреча регулярного чемпионата с «Шарлотт» (116:105) стала для 36-летнего американца 1305-й в карьере. Он обогнал разыгрывающего Андре Миллера (1304).

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 20th on the all-time GAMES PLAYED list! pic.twitter.com/Fyyux2LUJU — NBA (@NBA) March 19, 2021

Лидером по количеству сыгранных матчей в НБА является четырехкратный чемпион НБА Роберт Пэриш (1611).