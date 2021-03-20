Дабл-дабл Джонсона принес «Сан-Антонио» победу над «Кливлендом»
05:05
«Кливленд» проиграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА (110:116). «Кавальерс» одержали третью победу кряду.
В другой встрече «Сакраменто» выиграл у «Бостона» (107:96). «Селтикс» потерпели третье поражение подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Сакраменто» — 96:107 (22:28, 23:27, 36:27, 15:25)
Б: Браун (19 + 11 подборов), Уокер (16), Тейтум (15).
С: Фокс (29), Холмс (25 + 11 подборов), Хилд (22).
«Кливленд» — «Сан-Антонио» — 110:116 (22:25, 20:29, 24:27, 44:35)
К: Гарлэнд (29), Секстон (29), Аллен (15 + 11 подборов), Стивенс (15 + 11 подборов).
С: Джонсон (23 + 21 подбор), Мюррэй (22), Дерозан (20).
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