Лаури Маркканен станет игроком «Кливленда» в результате трехсторонней сделки

Тяжелый форвард Лаури Маркканен начнет предстоящий сезон в составе «Кливленда», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. Финский баскетболист перейдет в «Кавальерс» в рамках трехсторонней сделки по схеме сайн-энд-трейд с участием «Чикаго» и «Портленда».

Новый контракт Маркканена рассчитан на 4 года, за которые баскетболист должен заработать в «Кливленде» 67 миллионов долларов.

В итоге в «Кливленд» отправится Лаури Маркканен, «Чикаго» получит Деррика Джонса, будущий пик 1-го раунда «Портленда» (с защитой в лотерее) и будущий пик 2-го раунда «Кливленда», а «Портленд» получит права на Лэрри Нэнса-младшего.