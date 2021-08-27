Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Лаури Маркканен станет игроком «Кливленда» в результате трехсторонней сделки

19:28
Теги:

Тяжелый форвард Лаури Маркканен начнет предстоящий сезон в составе «Кливленда», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. Финский баскетболист перейдет в «Кавальерс» в рамках трехсторонней сделки по схеме сайн-энд-трейд с участием «Чикаго» и «Портленда».

Новый контракт Маркканена рассчитан на 4 года, за которые баскетболист должен заработать в «Кливленде» 67 миллионов долларов.

В итоге в «Кливленд» отправится Лаури Маркканен, «Чикаго» получит Деррика Джонса, будущий пик 1-го раунда «Портленда» (с защитой в лотерее) и будущий пик 2-го раунда «Кливленда», а «Портленд» получит права на Лэрри Нэнса-младшего.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Роналду возвращается в «МЮ». Подробности невероятного трансфера
«Он стиснул мое бедро и сказал: «Тебе все равно никто не поверит». Как тренер насиловал 13-летнюю фигуристку
Россия — третья в медальном зачете Паралимпиады. Имеет ли это значение?
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд