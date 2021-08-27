Лаури Маркканен станет игроком «Кливленда» в результате трехсторонней сделки
Тяжелый форвард Лаури Маркканен начнет предстоящий сезон в составе «Кливленда», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. Финский баскетболист перейдет в «Кавальерс» в рамках трехсторонней сделки по схеме сайн-энд-трейд с участием «Чикаго» и «Портленда».
Новый контракт Маркканена рассчитан на 4 года, за которые баскетболист должен заработать в «Кливленде» 67 миллионов долларов.
В итоге в «Кливленд» отправится Лаури Маркканен, «Чикаго» получит Деррика Джонса, будущий пик 1-го раунда «Портленда» (с защитой в лотерее) и будущий пик 2-го раунда «Кливленда», а «Портленд» получит права на Лэрри Нэнса-младшего.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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