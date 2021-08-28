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«Нью-Йорк» продлил контракт с Рэндлом

01:56
Джулиус Рэндл. Фото Instagram
Джулиус Рэндл. Фото Instagram
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«Нью-Йорк» объявил о продлении контракта с форвардом Джулиусом Рэндлом. Детали нового соглашения с 26-летним американцем не разглашаются.

По информации ESPN, четырехлетний контракт на 106,4 миллиона долларов вступит в силу с сезона-2022/23. Также 10,6 миллиона долларов игрок может заработать в качестве бонусов. В договоре прописана опция игрока на последний год контракта — при желании он сможет стать свободным агентом в 2025 году.

В прошлом сезоне Рэндл был признан самым прогрессирующим игроком НБА. Он сыграл в 71 матче, набирая в среднем по 24,1 очка, 10,2 подбора и 6,0 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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