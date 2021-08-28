«Нью-Йорк» продлил контракт с Рэндлом
«Нью-Йорк» объявил о продлении контракта с форвардом Джулиусом Рэндлом. Детали нового соглашения с 26-летним американцем не разглашаются.
По информации ESPN, четырехлетний контракт на 106,4 миллиона долларов вступит в силу с сезона-2022/23. Также 10,6 миллиона долларов игрок может заработать в качестве бонусов. В договоре прописана опция игрока на последний год контракта — при желании он сможет стать свободным агентом в 2025 году.
В прошлом сезоне Рэндл был признан самым прогрессирующим игроком НБА. Он сыграл в 71 матче, набирая в среднем по 24,1 очка, 10,2 подбора и 6,0 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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