Лиллард считает себя лучшим рэпером среди баскетболистов всех времен

Разыгрывающий защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард признался, что среди баскетболистов считает себя лучшим в исполнении рэпа. Также он сравнил себя с Шакилом О?Нилом.

«Считаю себя лучшим рэпером среди баскетболистов всех времен. Никаких сомнений по этому поводу. Шак был в порядке, он мегазвезда. Это был иконический персонаж. Однако в то время так и должно было все сложиться. Сейчас же все иначе. Сейчас все читают рэп. Конечно, мне бы хотелось добиться того же результата. Но когда люди послушают все его треки и все мои песни, они скажут, что Дэйм — лучший рэпер из баскетболистов», — цитирует Fadeaway World Лиллард.