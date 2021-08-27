Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Лиллард считает себя лучшим рэпером среди баскетболистов всех времен

04:41

Разыгрывающий защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард признался, что среди баскетболистов считает себя лучшим в исполнении рэпа. Также он сравнил себя с Шакилом О?Нилом.

«Считаю себя лучшим рэпером среди баскетболистов всех времен. Никаких сомнений по этому поводу. Шак был в порядке, он мегазвезда. Это был иконический персонаж. Однако в то время так и должно было все сложиться. Сейчас же все иначе. Сейчас все читают рэп. Конечно, мне бы хотелось добиться того же результата. Но когда люди послушают все его треки и все мои песни, они скажут, что Дэйм — лучший рэпер из баскетболистов», — цитирует Fadeaway World Лиллард.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Отставка? Я просто так не сдамся». Витория — после провального старта «Спартака»
Олимпийская чемпионка Ласицкене в рекордный раз выиграла этап «Бриллиантовой лиги»
Что будет если отжиматься по 15 раз каждый день? Комментирует тренер
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд