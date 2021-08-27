Лиллард считает себя лучшим рэпером среди баскетболистов всех времен
Разыгрывающий защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард признался, что среди баскетболистов считает себя лучшим в исполнении рэпа. Также он сравнил себя с Шакилом О?Нилом.
«Считаю себя лучшим рэпером среди баскетболистов всех времен. Никаких сомнений по этому поводу. Шак был в порядке, он мегазвезда. Это был иконический персонаж. Однако в то время так и должно было все сложиться. Сейчас же все иначе. Сейчас все читают рэп. Конечно, мне бы хотелось добиться того же результата. Но когда люди послушают все его треки и все мои песни, они скажут, что Дэйм — лучший рэпер из баскетболистов», — цитирует Fadeaway World Лиллард.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю