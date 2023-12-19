32 очка Дэвиса не помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Йорк»

«Лейкерс» дома проиграли «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:114.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвис, на счету которого 32 очка. Леброн Джеймс набрал 25 очков.

Больше всего очков в составе «Никс» набрал разыгрывающий Джейлен Брансон — 29.

«Лейкерс» проиграли второй матч подряд и занимают восьмое место на «Западе», «Нью-Йорк» — пятый на «Востоке».

НБА. Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Вашингтон» — 143:131 (27:31, 39:25, 46:35, 31:40)

«ЛА Лейкерс» — «Нью-Йорк» — 109:114 (27:35, 31:22, 22:33, 29:24)

19 декабря.