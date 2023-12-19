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Сегодня, 07:36

«Денвер» переиграл «Даллас» в матче НБА

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Денвер» дома победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:104.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, который набрал 32 очка. У «Наггетс» больше всех набрал разыгрывающий Джамал Маррей — 22.

«Денвер» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Даллас» — шестой.

НБА. Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Даллас» — 130:104 (28:20, 40:39, 30:21, 32:24)

«Юта» — «Бруклин» — 125:108 (28:28, 26:31, 34:23, 37:26)

19 декабря.

Источник: Таблица НБА
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Даллас Маверикс
БК Денвер Наггетс
БК Юта Джаз
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