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Сегодня, 11:57

Модели Эмили Ратаковски отказали в бесплатных билетах на арену «Медисон»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Эмили Ратаковски.
Фото Global Look Press

Американскую модель и актрису Эмили Ратаковски исключили из VIP-списка нью-йоркской арены Медисон-сквер-гарден".

Как сообщает журналист Стефан Бонди, это произошло из-за того, что она вместе с российской моделью Ириной Шейк досрочно покинула игру клуба НБА «Никс» с «Майами» (100:98). Девушки, как утвержают СМИ, сделали это «из-за проблем с уходом за детьми дома».

Информируется, что Ратаковски недавно подала заявку на бесплатные билеты на матч хоккейных «Рейнджерс», но получила отказ. Теперь модель может попасть на мероприятия, которые проходят на «Медисон», только, если сама купит билеты.

Матч между «Никс» и «Майами» состоялся 25 ноября и нью-йоркская команда сумела отыграться с «-21».

НБА
БК Майами Хит
БК Нью-Йорк Никс
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