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Сегодня, 08:14

«Лейкерс» обыграли «Мемфис» в овертайме и повели в серии со счетом 3-1

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лейкерс» в овертайме обыграли «Мемфис» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 117:111.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Десмонд Бэйн — 36 очков. В составе «Лейкерс» самым результативным стал защитник Остин Ривз, который набрал 23 очка.

Счет в серии стал 3-1 в пользу команды из Лос-Анджелеса.

Баскетбол

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«ЛА Лейкерс» — «Мемфис» — 117:111 ОТ (29:23, 25:29, 27:31, 23:21, 13:7)

Счет в серии: 3-1

25 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Мемфис Гриззлиз
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