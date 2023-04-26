Фокс собирается с перелом пальца сыграть в 5-м матче против «Голден Стэйт»

Разыгрывающий защитник «Сакраменто» Де'Аарон Фокс планирует сыграть в 5-м матче серии первого раунда плей-офф НБА против «Голден Стэйт», несмотря на сломанный указательный палец левой руки, сообщает ESPN.

Фокс получил травму в середине заключительной четверти 4-го матча серии, но доиграл матч несмотря на боль. В той встрече на его счету 38 очков, 9 подборов и 5 передач.

Счет в серии 2-2. Пятый матч состоится в четверг, 27 апреля. Начало в 5.00 по московскому времени.