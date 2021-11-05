«Лейкерс» проиграли «Оклахоме»
«Лейкерс» на своем паркете проиграли «Оклахоме» (104:107) в матче регулярного чемпионата НБА. «Тандер» прервали трехматчевую победную серию команды из Лос-Анджелеса.
НБА
Регулярный чемпионат
«Лейкерс» — «Оклахома-Сити» — 104:107 (25:21, 27:27, 28:24, 24:35)
Л: Дэвис (29 + 17 подборов), Уэстбрук (27), Энтони (21).
О: Гилджес-Александер (28), Дорт (17), Бэйзли (14), Джером (14).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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