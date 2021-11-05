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«Лейкерс» проиграли «Оклахоме»

07:59
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«Лейкерс» на своем паркете проиграли «Оклахоме» (104:107) в матче регулярного чемпионата НБА. «Тандер» прервали трехматчевую победную серию команды из Лос-Анджелеса.

НБА

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Оклахома-Сити» — 104:107 (25:21, 27:27, 28:24, 24:35)

Л: Дэвис (29 + 17 подборов), Уэстбрук (27), Энтони (21).

О: Гилджес-Александер (28), Дорт (17), Бэйзли (14), Джером (14).

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Евгений Козинов все материалы автора
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