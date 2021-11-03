Дабл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» победить «Хьюстон»
«Лейкерс» обыграли «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:117.
Самым результативным игроком встречи стал форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс, который набрал 28 очков, кроме того, он сделал 10 ассистов.
«Лейкерс» идут на третьем месте в таблице Западной конференции с 5 победами и 3 поражениями. «Хьюстон» занимает 13-ю строчку с 1 победой и 6 поражениями.
НБА
Регулярный чемпионат
«Лейкерс» — «Хьюстон» — 119:117 (32:35, 32:35, 23:19, 32:28)
Л: Джеймс (28 + 10 передач), Дэвис, Уэстбрук (оба — 27), Энтони (15)
Х: Грин (24), Вуд (23 + 16 подборов), Тэйт (20)
Методология
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