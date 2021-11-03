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Дабл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» победить «Хьюстон»

07:59
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«Лейкерс» обыграли «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:117.

Самым результативным игроком встречи стал форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс, который набрал 28 очков, кроме того, он сделал 10 ассистов.

«Лейкерс» идут на третьем месте в таблице Западной конференции с 5 победами и 3 поражениями. «Хьюстон» занимает 13-ю строчку с 1 победой и 6 поражениями.

НБА

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Хьюстон» — 119:117 (32:35, 32:35, 23:19, 32:28)

Л: Джеймс (28 + 10 передач), Дэвис, Уэстбрук (оба — 27), Энтони (15)

Х: Грин (24), Вуд (23 + 16 подборов), Тэйт (20)

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Иван Торопцев все материалы автора
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