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Крис Пол вышел на 18-е место по количеству перехватов в истории плей-офф НБА

09:58
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Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол поднялся на 18-е место по количеству перехватов в истории плей-офф НБА.

В третьем матче серии первого раунда плей-офф против «Лейкерс» (95:109) Пол сделал 1 перехват и догнал по этому показателю Джулиуса Ирвинга (235 перехватов в плей-офф).

Отметим, что лидером по количеству перехватов является форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (451).

«Лейкерс» ведут в серии против «Финикса» со счетом 2-1. Четвертый матч серии до четырех побед состоится 30 мая.

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