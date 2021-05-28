Крис Пол вышел на 18-е место по количеству перехватов в истории плей-офф НБА
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол поднялся на 18-е место по количеству перехватов в истории плей-офф НБА.
В третьем матче серии первого раунда плей-офф против «Лейкерс» (95:109) Пол сделал 1 перехват и догнал по этому показателю Джулиуса Ирвинга (235 перехватов в плей-офф).
Congrats to @CP3 of the @Suns for moving up on the #NBAPlayoffs STEALS list! pic.twitter.com/FNVQPhFo7t— NBA (@NBA) May 28, 2021
Отметим, что лидером по количеству перехватов является форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (451).
«Лейкерс» ведут в серии против «Финикса» со счетом 2-1. Четвертый матч серии до четырех побед состоится 30 мая.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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