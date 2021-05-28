«Денвер» победил «Портленд» и повел в серии плей-офф НБА
«Денвер» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Портленд» со счетом 120:115.
Самым результативным на паркете стал разыгрывающий «Блейзерс» Дамиан Лиллард, который набрал 37 очков. Центровой «Наггетс» Никола Йокич набрал 36 очков и сделал 10 подборов.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Денвера». Следующий матч пройдет 29 мая и начнется в 23:00 мск.
НБА
Плей-офф
1/8 финала
Третий матч
«Портленд» — «Денвер» — 115:120 (30:39, 29:25, 20:20, 36:36)
28 мая. Счет в серии: 1-2.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю