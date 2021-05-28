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«Денвер» победил «Портленд» и повел в серии плей-офф НБА

08:11
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«Денвер» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Портленд» со счетом 120:115.

Самым результативным на паркете стал разыгрывающий «Блейзерс» Дамиан Лиллард, который набрал 37 очков. Центровой «Наггетс» Никола Йокич набрал 36 очков и сделал 10 подборов.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Денвера». Следующий матч пройдет 29 мая и начнется в 23:00 мск.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Третий матч

«Портленд» — «Денвер» — 115:120 (30:39, 29:25, 20:20, 36:36)

28 мая. Счет в серии: 1-2.

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