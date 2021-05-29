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Ибака пропустит третий матч против «Далласа»

01:48
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Центровой «Клипперс» Серж Ибака пропустит третий матч серии первого раунда плей-офф НБА против «Далласа». Как сообщает The Athletic, 31-летний испанец испытывает проблемы со спиной.

«Клипперс» проиграли первые две встречи и уступают в серии 0-2. В первых двух матчаъ Ибака набирал в среднем 5,0 очка, 2,0 подбора, 1,0 передачи и 1,5 блок-шота.

В сезоне-2020/21 Ибака сыграл 41 матч в НБА, набирая в среднем по 11,1 очка.

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