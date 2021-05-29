Ибака пропустит третий матч против «Далласа»
Центровой «Клипперс» Серж Ибака пропустит третий матч серии первого раунда плей-офф НБА против «Далласа». Как сообщает The Athletic, 31-летний испанец испытывает проблемы со спиной.
«Клипперс» проиграли первые две встречи и уступают в серии 0-2. В первых двух матчаъ Ибака набирал в среднем 5,0 очка, 2,0 подбора, 1,0 передачи и 1,5 блок-шота.
В сезоне-2020/21 Ибака сыграл 41 матч в НБА, набирая в среднем по 11,1 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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