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Крис Пол пропустит первый матч «Финикса» против «Клипперс»

09:26
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Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол пропустит первый матч серии финала Западной конференции против «Клипперс», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

16 июня сообщалось, что 36-летний американец сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован от остальной команды.

Первый матч серии «Финикс» — «Клипперс» состоится сегодня, 20 июня. Начало встречи — в 22.30 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора
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