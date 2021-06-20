Крис Пол пропустит первый матч «Финикса» против «Клипперс»
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол пропустит первый матч серии финала Западной конференции против «Клипперс», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
16 июня сообщалось, что 36-летний американец сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован от остальной команды.
Suns star Chris Paul (protocols) is out for Game 1 of the Western Conference finals vs. the Clippers.— Shams Charania (@ShamsCharania) June 20, 2021
Первый матч серии «Финикс» — «Клипперс» состоится сегодня, 20 июня. Начало встречи — в 22.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю