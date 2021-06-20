Дюрант обвинил свою ногу в поражении «Бруклина» от «Милуоки» в плей-офф НБА

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант обвинил свою ногу в поражении команды от «Милуоки» (111:115 ОТ) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НБА.

«Моя огромная нога просто наступила на линию. Я буквально видел, насколько был близок к тому, чтобы закончить сезон «Милуоки» и вывести нас в финал Восточной конференции», — приводит журналист ESPN Малика Эндрюс слова Дюранта.

Kevin Durant said that he initially thought his shot at the end of regulation was a three.



«But my big ass foot stepped on the line,» Durant said, in part. «I just saw how close I was to ending their season with that shot.» — Malika Andrews (@malika_andrews) June 20, 2021

KD FORCES OVERTIME IN GAME 7! ?



Don't miss OT in this WIN or GO HOME GAME 7 on TNT. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/ntJWam9snL — NBA (@NBA) June 20, 2021

На последней минуте четвертой четверти матча Дюрант сравнял счет и перевел игру в овертайм. Форвард пытался бросить трехочковый, но наступил ногой на линию, из-за чего ему засчитали два очка. В случае, если бы он этого не сделал, «Бруклин» мог выйти вперед в счете на 1 очко за 1 секунду до конца игрового времени.