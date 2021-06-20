Дюрант обвинил свою ногу в поражении «Бруклина» от «Милуоки» в плей-офф НБА
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант обвинил свою ногу в поражении команды от «Милуоки» (111:115 ОТ) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НБА.
«Моя огромная нога просто наступила на линию. Я буквально видел, насколько был близок к тому, чтобы закончить сезон «Милуоки» и вывести нас в финал Восточной конференции», — приводит журналист ESPN Малика Эндрюс слова Дюранта.
Kevin Durant said that he initially thought his shot at the end of regulation was a three.— Malika Andrews (@malika_andrews) June 20, 2021
«But my big ass foot stepped on the line,» Durant said, in part. «I just saw how close I was to ending their season with that shot.»
KD FORCES OVERTIME IN GAME 7! ?— NBA (@NBA) June 20, 2021
Don't miss OT in this WIN or GO HOME GAME 7 on TNT. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/ntJWam9snL
На последней минуте четвертой четверти матча Дюрант сравнял счет и перевел игру в овертайм. Форвард пытался бросить трехочковый, но наступил ногой на линию, из-за чего ему засчитали два очка. В случае, если бы он этого не сделал, «Бруклин» мог выйти вперед в счете на 1 очко за 1 секунду до конца игрового времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю