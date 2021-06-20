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Дюрант обвинил свою ногу в поражении «Бруклина» от «Милуоки» в плей-офф НБА

07:58
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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант обвинил свою ногу в поражении команды от «Милуоки» (111:115 ОТ) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НБА.

«Моя огромная нога просто наступила на линию. Я буквально видел, насколько был близок к тому, чтобы закончить сезон «Милуоки» и вывести нас в финал Восточной конференции», — приводит журналист ESPN Малика Эндрюс слова Дюранта.

На последней минуте четвертой четверти матча Дюрант сравнял счет и перевел игру в овертайм. Форвард пытался бросить трехочковый, но наступил ногой на линию, из-за чего ему засчитали два очка. В случае, если бы он этого не сделал, «Бруклин» мог выйти вперед в счете на 1 очко за 1 секунду до конца игрового времени.

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