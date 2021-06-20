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Спенсер Динуидди отклонил опцию игрока и станет свободным агентом

17:44
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Разыгрывающий «Бруклина» Спенсер Динуидди этим летом станет неограниченно свободным агентом, сообщает ESPN.

28-летний баскетболист откажется от опции игрока на сезон-21/22, за следующий чемпионат в составе «Нетс» он мог бы заработать 12,3 миллиона долларов. Спенсер должен был принять решение до понедельника.

Динуидди пропустил больше шести месяцев из-за частичного разрыва крестообразной связки. 28-летний защитник провел в нынешнем сезоне всего три матча из-за повреждения.

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Иван Шитик все материалы автора
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