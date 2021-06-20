Спенсер Динуидди отклонил опцию игрока и станет свободным агентом
Разыгрывающий «Бруклина» Спенсер Динуидди этим летом станет неограниченно свободным агентом, сообщает ESPN.
28-летний баскетболист откажется от опции игрока на сезон-21/22, за следующий чемпионат в составе «Нетс» он мог бы заработать 12,3 миллиона долларов. Спенсер должен был принять решение до понедельника.
Динуидди пропустил больше шести месяцев из-за частичного разрыва крестообразной связки. 28-летний защитник провел в нынешнем сезоне всего три матча из-за повреждения.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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