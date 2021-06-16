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Крис Пол сдал положительный тест на COVID-19

21:03
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Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол был изолирован от команды по требованиям протокола НБА по профилактике коронавируса. У игрока положительный результат теста на COVID-19, сообщает The Arizona Sports.

Пол вакцинировался препаратом Pfizer в феврале вместе с другими игроками команды, отмечает журналист Джон Гамбадоро.

Пол отстранен от игр и тренировок на неопределенный срок, и его участие в предстоящем финале Западной конференции находится под вопросом. Игроку необходимо сдать два отрицательных теста, чтобы вернуться в состав.

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Иван Шитик все материалы автора
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