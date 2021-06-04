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Конли избежал серьезной травмы в пятом матче серии с «Мемфисом»

05:09
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Разыгрывающий защитник «Юты» Майк Конли получил травму в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Мемфисом» (126:110, 4-1). Как сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания, 33-летний американец смог избежать серьезного повреждения.

У игрока диагностировано растяжение подколенного сухожилия правой ноги. На восстановление Конли потребуется несколько дней.

В этом плей-офф Конли сыграл в 5 матчах, набирая в среднем по 17,4 очка, 8,6 передачи и 3,8 подбора.

Во втором раунде плей-офф «Джаз» сыграют с победителем пары «Клипперс» — «Даллас» (2-3).

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