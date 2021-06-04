Конли избежал серьезной травмы в пятом матче серии с «Мемфисом»
Разыгрывающий защитник «Юты» Майк Конли получил травму в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Мемфисом» (126:110, 4-1). Как сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания, 33-летний американец смог избежать серьезного повреждения.
У игрока диагностировано растяжение подколенного сухожилия правой ноги. На восстановление Конли потребуется несколько дней.
В этом плей-офф Конли сыграл в 5 матчах, набирая в среднем по 17,4 очка, 8,6 передачи и 3,8 подбора.
Во втором раунде плей-офф «Джаз» сыграют с победителем пары «Клипперс» — «Даллас» (2-3).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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