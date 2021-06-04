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«Денвер» вышел во второй раунд плей-офф НБА

05:47
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«Денвер» переиграл «Портленд» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА (126:115). «Наггетс» выиграли серию и вышли во второй раунд.

Следующим соперником «Денвера» будет победитель серии «Финикс» — «Лейкерс» (3-2).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Шестой матч

«Портленд» — «Денвер» — 115:126 (33:29, 35:32, 33:37, 14:28)

П: Лиллард (28 + 13 передач), Макколлум (21), Пауэлл (17).

Д: Йокич (36), Портер (26), Моррис (22).

Счет в серии: 2-4.

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