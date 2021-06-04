«Денвер» вышел во второй раунд плей-офф НБА
«Денвер» переиграл «Портленд» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА (126:115). «Наггетс» выиграли серию и вышли во второй раунд.
Следующим соперником «Денвера» будет победитель серии «Финикс» — «Лейкерс» (3-2).
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Шестой матч
«Портленд» — «Денвер» — 115:126 (33:29, 35:32, 33:37, 14:28)
П: Лиллард (28 + 13 передач), Макколлум (21), Пауэлл (17).
Д: Йокич (36), Портер (26), Моррис (22).
Счет в серии: 2-4.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю