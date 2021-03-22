Ламело Болл пропустит остаток сезона НБА

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл может пропустить остаток сезона из-за травмы, информирует ESPN.

19-летний баскетболист получил травму руки в субботнем матче против «Клипперс» (98:125). Во время встречи он неудачно упал на паркет и остаток игры провел с бинтом. МРТ-обследование выявило перелом кости в правом запястье.

Болл был выбран на драфте НБА 2020 года под третьим номером. В этом сезоне он в среднем за игру набирает 15,9 очка, делает 5,9 подбора и 6,1 передачи.