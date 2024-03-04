«Сан-Антонио» победил «Индиану», Вембаньяма набрал 31 очко и сделал дабл-дабл
«Сан-Антонио» дома обыграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:105.
Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Виктор Вембаньяма, который сделал дабл-дабл: у француза 31 очко и 12 подборов.
В параллельном матче «Никс» на выезде победили «Кливленд» — 107:98.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сан-Антонио» — «Индиана» — 117:105 (26:16, 26:32, 34:29, 31:28)
С: Вембаньяма (31 + 12 подборов), Бранэм (18), Васселл, Джонсон (оба — 17)
И: Макконнелл (26), Сиакам (21), Тернер (14)
«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 98:107 (19:28, 34:23, 25:36, 20:20)
К: Мэррилл (21), Гарленд (19), Аллен (18)
Н: Дивинченцо (28), Богданович (20), Макбрайд (16)
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