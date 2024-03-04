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Сегодня, 05:28

«Сан-Антонио» победил «Индиану», Вембаньяма набрал 31 очко и сделал дабл-дабл

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Сан-Антонио» дома обыграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:105.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Виктор Вембаньяма, который сделал дабл-дабл: у француза 31 очко и 12 подборов.

В параллельном матче «Никс» на выезде победили «Кливленд» — 107:98.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Индиана» — 117:105 (26:16, 26:32, 34:29, 31:28)

С: Вембаньяма (31 + 12 подборов), Бранэм (18), Васселл, Джонсон (оба — 17)

И: Макконнелл (26), Сиакам (21), Тернер (14)

«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 98:107 (19:28, 34:23, 25:36, 20:20)

К: Мэррилл (21), Гарленд (19), Аллен (18)

Н: Дивинченцо (28), Богданович (20), Макбрайд (16)

БК Индиана Пэйсерс
Сан-Антонио Спёрс
Виктор Вембаньяма
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