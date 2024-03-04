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Сегодня, 04:30

«Орландо» разгромил «Детройт», «Торонто» победил «Шарлотт»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Орландо» дома разгромил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:91.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Паоло Банкеро, набравший 29 очков.

В параллельном матче «Торонто» победил «Шарлотт» — 111:106.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Детройт» — 113:91 (31:27, 28:23, 30:21, 24:20)

О: Банкеро (29), Картер (19), Фульц (16)

Д: Фурнье (17), Фонтеккио (15), Дюрен (11)

«Торонто» — «Шарлотт» — 111:106 (27:29, 25:19, 30:27, 29:31)

Т: Барретт (23), Куикли (22), Трент (17)

Ш: Миллер (26 + 10 подборов), Бриджес (20), Уильямс (18 + 13 подборов)

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