«Орландо» разгромил «Детройт», «Торонто» победил «Шарлотт»
«Орландо» дома разгромил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:91.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Паоло Банкеро, набравший 29 очков.
В параллельном матче «Торонто» победил «Шарлотт» — 111:106.
НБА
Регулярный чемпионат
«Орландо» — «Детройт» — 113:91 (31:27, 28:23, 30:21, 24:20)
О: Банкеро (29), Картер (19), Фульц (16)
Д: Фурнье (17), Фонтеккио (15), Дюрен (11)
«Торонто» — «Шарлотт» — 111:106 (27:29, 25:19, 30:27, 29:31)
Т: Барретт (23), Куикли (22), Трент (17)
Ш: Миллер (26 + 10 подборов), Бриджес (20), Уильямс (18 + 13 подборов)
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