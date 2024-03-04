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Сегодня, 08:05

35 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Финикс», Нуркич сделал 31 подбор

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Оклахома» на выезде обыграла «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:110.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Шэй Гилджес-Александер, набравший 35 очков.

Центровой хозяев Юсуф Нуркич сделал 31 подбор.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Оклахома» — 110:118 (24:28, 28:38, 33:23, 25:29)

Ф: Бил (31), Дюрант (20), Гордон (15), Нуркич (14 + 31 подбор)

О: Гилджес-Александер (35), Уильямс (22), Холмгрен (14)

4 марта. Финикс. Footprint Center.

БК Финикс Санс
Оклахома-Сити Тандер
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