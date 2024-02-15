«Кливленд» победил «Чикаго», «Торонто» проиграл «Индиане»

«Кливленд» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:105. Разыгрывающий защитник «Буллз» Коби Уайт стал самым результативным игроком, набрав 32 очка.

В другой встрече «Торонто» на своем паркете проиграл «Индиане» — 125:127. Для «Рэпторс» это поражение стало третьим подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Индиана» — 125:127 (35:31, 36:34, 32:36, 22:26)

Т: Барнс (29 + 12 подборов), Барретт (23), Пелтль (19 + 11 подборов), Куикли (14).

И: Сиакам (23), Халибертон (21 + 12 передач), Джексон (15 + 11 подборов), Топпин (15), Нембард (14), Макдермотт (13).

«Кливленд» — «Чикаго» — 108:105 (25:32, 18:17, 28:27, 37:29)

К: Митчелл (30), Окоро (16), Э. Мобли (14), Аллен (13 + 10 подборов).

Ч: Уайт (32), Дерозан (24), Досунму (12).