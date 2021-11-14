«Бостон» проиграл «Кливленду», «Вашингтон» одержал четвертую победу подряд
«Бостон» проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 89:91.
Самым результативным игроком стал защитник «Селтикс» Деннис Шредер, набравший 28 очков.
В параллельных встречах «Вашингтон» обыграл «Орландо» и одержал четвертую победу подряд, а «Торонто» уступил «Детройту».
НБА
Регулярный сезон
«Кливленд» — «Бостон» — 91:89 (9:20, 29:32, 24:22, 29:15)
К: Гарлэнд (22), Мобли (19), Рубио (16)
Б: Шредер (28), Тэйтум (21), Р. Уильямс (12 + 16 подборов)
«Орландо» — «Вашингтон» — 92:104 (18:28, 19:22, 23:32, 32:22)
О: Энтони (22), Картер (17), Бамба (14 + 17 подборов)
В: Динуидди (23 + 11 подборов), Харрелл (20), Кузма (17 + 10 подборов)
«Торонто» — «Детройт» — 121:127 (34:31, 30:34, 31:28, 26:34)
Т: Сиакам (25 + 12 подборов), Трент (23), Ануноби (17)
Д: Грант (24), Стюарт (20), Бэй (16)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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