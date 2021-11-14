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«Бостон» проиграл «Кливленду», «Вашингтон» одержал четвертую победу подряд

06:35
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«Бостон» проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 89:91.

Самым результативным игроком стал защитник «Селтикс» Деннис Шредер, набравший 28 очков.

В параллельных встречах «Вашингтон» обыграл «Орландо» и одержал четвертую победу подряд, а «Торонто» уступил «Детройту».

НБА

Регулярный сезон

«Кливленд» — «Бостон» — 91:89 (9:20, 29:32, 24:22, 29:15)

К: Гарлэнд (22), Мобли (19), Рубио (16)

Б: Шредер (28), Тэйтум (21), Р. Уильямс (12 + 16 подборов)

«Орландо» — «Вашингтон» — 92:104 (18:28, 19:22, 23:32, 32:22)

О: Энтони (22), Картер (17), Бамба (14 + 17 подборов)

В: Динуидди (23 + 11 подборов), Харрелл (20), Кузма (17 + 10 подборов)

«Торонто» — «Детройт» — 121:127 (34:31, 30:34, 31:28, 26:34)

Т: Сиакам (25 + 12 подборов), Трент (23), Ануноби (17)

Д: Грант (24), Стюарт (20), Бэй (16)

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Иван Торопцев все материалы автора
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