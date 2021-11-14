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Дабл-дабл Сабониса помог «Индиане» победить «Филадельфию»

06:26
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«Индиана» обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:113.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Сиксерс» Тобайас Харрис, набравший 32 очка. Литовский форвард «Индианы» Домантас Сабонис сделал дабл-дабл, набрав 18 очков и сделав 12 подборов. Защитник «Пэйсерс» Малком Брогдон оформил трипл-дабл (13 очков, 10 ассистов и 10 подборов).

В параллельных матчах «Юта» проиграла «Майами», а «Мемфис» уступил «Нью-Орлеану».

НБА

Регулярный сезон

«Индиана» — «Филадельфия» — 118:113 (32:25, 38:35, 24:22, 24:31)

И: Холидэй (27), Тернер (20), Сабонис (18 + 12 подборов)

Ф: Харрис (32 + 11 подборов), Макси (24), Грин (14)

14 ноября. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

«Юта» — «Майами» — 105:111 (24:27, 24:31, 21:37, 36:16)

Ю: Богданович (26), Кларксон (25), Митчелл (22)

Май: Хирро (27), Робинсон (22), Лаури (21)

14 ноября. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».

«Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 112:101 (35:22, 27:22, 21:28, 29:29)

Н: Александер-Уокер (21), Ингрэм (19), Джонс (17)

Мем: Брукс (23), Морант (22 + 10 передач + 9 подборов), Адамс (15)

14 ноября. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

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Иван Торопцев все материалы автора
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