Дабл-дабл Сабониса помог «Индиане» победить «Филадельфию»
«Индиана» обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:113.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Сиксерс» Тобайас Харрис, набравший 32 очка. Литовский форвард «Индианы» Домантас Сабонис сделал дабл-дабл, набрав 18 очков и сделав 12 подборов. Защитник «Пэйсерс» Малком Брогдон оформил трипл-дабл (13 очков, 10 ассистов и 10 подборов).
В параллельных матчах «Юта» проиграла «Майами», а «Мемфис» уступил «Нью-Орлеану».
НБА
Регулярный сезон
«Индиана» — «Филадельфия» — 118:113 (32:25, 38:35, 24:22, 24:31)
И: Холидэй (27), Тернер (20), Сабонис (18 + 12 подборов)
Ф: Харрис (32 + 11 подборов), Макси (24), Грин (14)
14 ноября. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».
«Юта» — «Майами» — 105:111 (24:27, 24:31, 21:37, 36:16)
Ю: Богданович (26), Кларксон (25), Митчелл (22)
Май: Хирро (27), Робинсон (22), Лаури (21)
14 ноября. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».
«Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 112:101 (35:22, 27:22, 21:28, 29:29)
Н: Александер-Уокер (21), Ингрэм (19), Джонс (17)
Мем: Брукс (23), Морант (22 + 10 передач + 9 подборов), Адамс (15)
14 ноября. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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