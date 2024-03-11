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«Милуоки» обыграл «Клипперс», Лиллард набрал 35 очков

Руслан Минаев
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«Милуоки» на выезде победил «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:117.

Самым результативным игроком встречи стал Дэмиан Лиллард («Бакс») — 35 очков. Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо набрал 34 очка.

Клуб из штата Висконсин одержал 42-ю победу в 65 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Клиппес» занимают 4-ю строчку таблицы «Запада» — 41 победа и 22 поражения.

НБА. Регулярный чемпионат

«Клипперс» — «Милуоки» — 117:124 (33:29, 29:30, 23:32, 32:33)

Л-А: Пауэлл (26), Зубац (18), Коффи, Манн (оба — 16), Харден (13+11 передач)

М: Лиллард (35+11 передач), Адетокунбо (34+10 передач), Бизли (17)

10 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena»

НБА
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Милуоки Бакс
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