«Портленд» в овертайме обыграл «Торонто»

«Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА в овертайме обыграл «Торонто» со счетом 128:118.

Самым результативным на паркете стал центровой «Блэйзерс» Деандре Эйтон, набравший 30 очков и сделавший 19 подборов. У «Рэпторз» защитник Иммануэль Квикли набрал 29 очков.

После этого матча «Портленд» с 18 победами занимает 14-е место в Западной конференции, «Торонто» с 23 победами — на 12-й строчке «Востока».

НБА. Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Торонто» — 128:118 ОТ (33:16, 30:30, 29:35, 21:32, 15:5)

10 марта. Портленд. «Moda Center».