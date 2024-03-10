Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:50

«Портленд» в овертайме обыграл «Торонто»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА в овертайме обыграл «Торонто» со счетом 128:118.

Самым результативным на паркете стал центровой «Блэйзерс» Деандре Эйтон, набравший 30 очков и сделавший 19 подборов. У «Рэпторз» защитник Иммануэль Квикли набрал 29 очков.

После этого матча «Портленд» с 18 победами занимает 14-е место в Западной конференции, «Торонто» с 23 победами — на 12-й строчке «Востока».

НБА. Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Торонто» — 128:118 ОТ (33:16, 30:30, 29:35, 21:32, 15:5)

10 марта. Портленд. «Moda Center».

БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Торонто Рэпторз
0
Читайте также
Француженку не пустили на Кубок мира в США из-за посещения Кубы
Константиновой отказали в участии на турнире «Русский вызов»
Запашный сообщил о смерти упавшей в обморок артистки Большого московского цирка
СМИ сообщили о тайных переговорах Джонсона и Мадуро по Украине
Немецкий журналист раскритиковал отношение ВСУ к западной военной технике
Эксперт рассказал о новой схеме мошенников с кражей денег при помощи экрана смартфона
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

45 очков Дюранта не спасли «Финикс» от поражения в матче с «Бостоном», «Сан-Антонио» победил «Голден Стэйт»
Новости
RSS RSS
Все новости