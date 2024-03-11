Дабл-дабл Сабониса не спас «Сакраменто» от поражения в матче с «Хьюстоном»
«Сакраменто» дома уступил «Хьюстону» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:112.
Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Домантас Сабонис, который сделал дабл-дабл: у литовца 25 очков и 15 подборов.
В параллельных матчах «Нью-Орлеан» победил «Атланту» (116:103), «Вашингтон» обыграл «Майами» (110:108), а «Индиана» оказалась сильнее «Орландо» (111:97).
НБА
Регулярный чемпионат
«Сакраменто» — «Хьюстон» — 104:112 (30:23, 29:31, 14:32, 31:26)
С: Сабонис (25 + 15 подборов), Монк (20), Фокс (18)
Х: Ванвлит (22), Грин (19), Шенгюн (14)
«Атланта» — «Нью-Орлеан» — 103:116 (20:26, 22:27, 23:27, 38:36)
А: Богданович (25), Маррей (23 + 11 передач), Капела (18 + 14 подборов)
Н: Мерфи (28), Уильямсон (27), Макколлум (20)
«Майами» — «Вашингтон» — 108:110 (27:25, 27:23, 28:33, 26:29)
М: Батлер (23), Адебайо (16 + 16 подборов), Робинсон, Розье (оба — 16)
В: Кузма (32), Кисперт (22), Авдия (16 + 10 подборов)
«Орландо» — «Индиана» — 97:111 (24:18, 26:29, 21:39, 26:25)
О: Банкеро (19), Энтони (16), Картер (13 + 15 подборов)
И: Сиакам, Хэлибертон (оба — 20), Макконнелл, Топпин (оба — 17)