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Дабл-дабл Сабониса не спас «Сакраменто» от поражения в матче с «Хьюстоном»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Сакраменто» дома уступил «Хьюстону» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:112.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Домантас Сабонис, который сделал дабл-дабл: у литовца 25 очков и 15 подборов.

В параллельных матчах «Нью-Орлеан» победил «Атланту» (116:103), «Вашингтон» обыграл «Майами» (110:108), а «Индиана» оказалась сильнее «Орландо» (111:97).

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Хьюстон» — 104:112 (30:23, 29:31, 14:32, 31:26)

С: Сабонис (25 + 15 подборов), Монк (20), Фокс (18)

Х: Ванвлит (22), Грин (19), Шенгюн (14)

«Атланта» — «Нью-Орлеан» — 103:116 (20:26, 22:27, 23:27, 38:36)

А: Богданович (25), Маррей (23 + 11 передач), Капела (18 + 14 подборов)

Н: Мерфи (28), Уильямсон (27), Макколлум (20)

«Майами» — «Вашингтон» — 108:110 (27:25, 27:23, 28:33, 26:29)

М: Батлер (23), Адебайо (16 + 16 подборов), Робинсон, Розье (оба — 16)

В: Кузма (32), Кисперт (22), Авдия (16 + 10 подборов)

«Орландо» — «Индиана» — 97:111 (24:18, 26:29, 21:39, 26:25)

О: Банкеро (19), Энтони (16), Картер (13 + 15 подборов)

И: Сиакам, Хэлибертон (оба — 20), Макконнелл, Топпин (оба — 17)

БК Сакраменто Кингз
БК Хьюстон Рокетс
Домантас Сабонис
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