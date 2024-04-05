«Хьюстон» на своем паркете проиграл «Голден Стэйт»
«Хьюстон» дома проиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:133. Разыгрывающий защитник гостей Стефен Карри и атакующий защитник Клэй Томпсон набрали по 29 очков.
В другой встрече «Нью-Йорк» на своем паркете переиграл «Сакраменто» — 120:109. Разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон оформил дабл-дабл с 35 очками и 11 передачами.
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк» — «Сакраменто» — 120:109 (20:35, 32:25, 35:27, 33:22)
Н: Брансон (35 + 11 передач), Харт (31), Дивинченцо (21), Макбрайд (12), Богданович (12).
С: Фокс (29), Мюррэй (18), Сабонис (17 + 11 подборов).
«Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 110:133 (24:33, 26:32, 33:34, 27:34)
Х: Смит (24), Уитмор (15), Грин (13).
Г: Карри (29), Томпсон (29), Джексон-Дэвис (20).
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