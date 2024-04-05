Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:32

«Хьюстон» на своем паркете проиграл «Голден Стэйт»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Хьюстон» дома проиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:133. Разыгрывающий защитник гостей Стефен Карри и атакующий защитник Клэй Томпсон набрали по 29 очков.

В другой встрече «Нью-Йорк» на своем паркете переиграл «Сакраменто» — 120:109. Разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон оформил дабл-дабл с 35 очками и 11 передачами.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Сакраменто» — 120:109 (20:35, 32:25, 35:27, 33:22)

Н: Брансон (35 + 11 передач), Харт (31), Дивинченцо (21), Макбрайд (12), Богданович (12).

С: Фокс (29), Мюррэй (18), Сабонис (17 + 11 подборов).

«Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 110:133 (24:33, 26:32, 33:34, 27:34)

Х: Смит (24), Уитмор (15), Грин (13).

Г: Карри (29), Томпсон (29), Джексон-Дэвис (20).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Нью-Йорк Никс
БК Сакраменто Кингз
БК Хьюстон Рокетс
0
Читайте также
Нидерланды сыграют в группе Евро-2024 с Францией, Австрией и Польшей
Бивол заявил, что контракт на бой с Бетербиевым еще не подписан
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Челябинск без Фукале, первый овертайм в серии и Ярославль в отрыве. Что случилось в матче «Локомотив» - «Трактор»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игрок «Детройта» Флинн набрал 50 очков со скамейки — это третий результат в НБА с 1971-го
Новости
RSS RSS
Все новости