Кайри Ирвинг включен в COVID-протокол НБА
Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг включен в COVID-протокол Национальной баскетбольной ассоциации, сообщил в Twitter журналист Эдриан Войнаровски.
Он стал девятым игроком «Нетс», отправленным на карантин. Ранее в протокол попали Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Ламаркус Олдридж, Деандре Бембри, Джевон Картер, Джеймс Джонсон, Пол Миллсэп и Брюс Браун.
Звездный баскетболист отказывается от вакцинации, и по правилам штата Нью-Йорк не может принимать участия в домашних играх «Бруклина». Команда отстранила Кайри и от выездных встреч, таким образом Ирвинг в нынешнем сезоне не сыграл еще ни одного матча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю