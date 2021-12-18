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Кайри Ирвинг включен в COVID-протокол НБА

20:51
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Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг включен в COVID-протокол Национальной баскетбольной ассоциации, сообщил в Twitter журналист Эдриан Войнаровски.

Он стал девятым игроком «Нетс», отправленным на карантин. Ранее в протокол попали Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Ламаркус Олдридж, Деандре Бембри, Джевон Картер, Джеймс Джонсон, Пол Миллсэп и Брюс Браун.

Звездный баскетболист отказывается от вакцинации, и по правилам штата Нью-Йорк не может принимать участия в домашних играх «Бруклина». Команда отстранила Кайри и от выездных встреч, таким образом Ирвинг в нынешнем сезоне не сыграл еще ни одного матча.

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Иван Шитик все материалы автора
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