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Кевин Дюрант попал в ковид-протокол НБА

20:15
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Лидер «Бруклина» Кевин Дюрант включен в COVID-протокол Национальной баскетбольной ассоциации, сообщил в Twitter журналист Шэмс Чарания.

Дюрант стал восьмым игроком «Нетс», отправленным на карантин. Ранее в протокол попали Джеймс Харден, Ламаркус Олдридж, Деандре Бембри, Джевон Картер, Джеймс Джонсон, Пол Миллсэп и Брюс Браун.

«Нетс» на данный момент занимают первое место в Восточной конференции.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное