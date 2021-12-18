Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Хьюстон» в гостях победил «Детройт»

22:22
Теги:

«Хьюстон» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Детройт» со счетом 116:107.

Самым резцультативным игроком встречи стал защитник «Пистонс» Саддик Бей, набравший 23 очка.

«Хьюстон» занимает 13-е место в таблице Западной конференции. «Детройт» — 15-й на «Востоке».

НБА

Регулярный сезон

«Детройт» — «Хьюстон» — 107:116 (30:38, 19:24, 26:26, 32:28)

18 декабря. Детройт. «Little Caesars Arena».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
Мощное интервью Филимонова: признался в участии в договорняке, Слуцкий — не топ-тренер, Романцев круче Лобановского
Назарбаев назвал причину непризнания Казахстаном Крыма российским
0