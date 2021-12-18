«Хьюстон» в гостях победил «Детройт»
«Хьюстон» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Детройт» со счетом 116:107.
Самым резцультативным игроком встречи стал защитник «Пистонс» Саддик Бей, набравший 23 очка.
«Хьюстон» занимает 13-е место в таблице Западной конференции. «Детройт» — 15-й на «Востоке».
НБА
Регулярный сезон
«Детройт» — «Хьюстон» — 107:116 (30:38, 19:24, 26:26, 32:28)
18 декабря. Детройт. «Little Caesars Arena».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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