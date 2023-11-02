Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 09:15

Кавай Леонард прокомментировал обмен Хардена в «Клипперс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался об обмене в команду защитника Джеймса Хардена.

«Когда это произошло, я уже был в постели. Наверное, я взволнован. Он один из лучших игроков НБА, выходящих на площадку», — приводит слова Леонарда журналист Эндрю Гриф.

Об обмене Хардена из «Филадельфии» в «Клипперс» стало известно 31 октября. Ранее сообщалось, что 34-летний американец дебютирует за новую команду в матче с «Нью-Йорком» 6 ноября.

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Клипперс
Джеймс Харден
Кавай Леонард
0
Читайте также
Нападающий «Вашингтона» Бэкстрем приостановил карьеру
Овечкин с женой нарядился в костюмы древнеегипетских царей
Главком ВСУ Залужный: украинский конфликт зашел в тупик, прорыва не будет
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Командира сгоревшего под Магаданом вертолета отправили под суд
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лейкерс» в овертайме обыграл «Клипперс»
Новости
RSS RSS
Все новости