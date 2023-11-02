Кавай Леонард прокомментировал обмен Хардена в «Клипперс»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался об обмене в команду защитника Джеймса Хардена.

«Когда это произошло, я уже был в постели. Наверное, я взволнован. Он один из лучших игроков НБА, выходящих на площадку», — приводит слова Леонарда журналист Эндрю Гриф.

Об обмене Хардена из «Филадельфии» в «Клипперс» стало известно 31 октября. Ранее сообщалось, что 34-летний американец дебютирует за новую команду в матче с «Нью-Йорком» 6 ноября.