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Сегодня, 18:28

Леброн Джемс стал рекордсменом НБА по количеству матчей с 30 очками и больше в возрасте 35 лет

Руслан Минаев
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал рекордсменом НБА по количеству матчей с 30 и более очками в возрасте 35 лет и больше, сообщает ESPN Stats. 4-кратный MVP сезона в лиге провел 81-й такой матч.

38-летний американец обошел бывшего тяжелого форварда «Юты» Карла Мэлоуна — 80 матчей.

В ночь на 2 ноября Джеймс набрал 35 очков, 12 подборов и 7 передач в победном матче «регулярки» против «Клипперс» (130:125 ОТ).

«Лейкерс» в овертайме обыграл «Клипперс»

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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