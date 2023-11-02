Леброн Джемс стал рекордсменом НБА по количеству матчей с 30 очками и больше в возрасте 35 лет

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал рекордсменом НБА по количеству матчей с 30 и более очками в возрасте 35 лет и больше, сообщает ESPN Stats. 4-кратный MVP сезона в лиге провел 81-й такой матч.

38-летний американец обошел бывшего тяжелого форварда «Юты» Карла Мэлоуна — 80 матчей.

В ночь на 2 ноября Джеймс набрал 35 очков, 12 подборов и 7 передач в победном матче «регулярки» против «Клипперс» (130:125 ОТ).

«Лейкерс» в овертайме обыграл «Клипперс»