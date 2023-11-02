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Сегодня, 08:20

«Лейкерс» в овертайме обыграл «Клипперс»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Лейкерс» обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:125 ОТ.

Самым результативным игроком «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, набравший 35 очков. В составе «Клипперс» самым результативным стал Кавай Леонард (38 очков).

«Лейкерс» занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Клипперс» — на шестой строчке.

НБА. Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «ЛА Клипперс» — 130:125 (24:37, 24:24, 39:24, 30:32, 13:8)

2 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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