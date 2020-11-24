Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал информацию о разрыве ахилла у его партнера по команде, защитника Клэя Томпсона.

— Клэй — лучший атакующий защитник в НБА, — приводит Yahoo слова Карри. — Информация о его травме — удар под дых. Было много слез. Даже не знаю, что сказать... Такой отличный игрок вынужден пройти через две серьезных реабилитации. Тем не менее, мы должны поддержать его. Надеюсь, что он будет рядом с командой, что будет на связи во время восстановления.

Он только вернулся на паркет, прошла пара-тройка месяцев после того, как он восстановился от травмы колена, и тут такое. Нужно иметь сильный характер, чтобы пройти через это. Легче сказать, чем сделать, ведь нужно долго восстанавливаться, однако я уверен, что у Клэя впереди еще много лет карьеры.

Из-за разрыва ахилла Томпсон пропустит второй сезон подряд. 30-летний американец не смог принять участие в сезоне-2019/20 из-за разрыва крестообразных связок. В последний раз он выходил на площадку 14 июня 2019 года в финальной серии плей-офф против «Торонто».