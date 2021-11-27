Карри обошел Пиппена по количеству очков за карьеру в НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 32 очка в матче с «Портлендом» (118:103), достиг отметки в 18 945 баллов за карьеру.

По этому показателю он обошел легендарного форварда и шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго» Скотти Пиппена. Последний за карьеру набрал 18 940 очков.

Карри вышел на 62-е место по количеству очков за карьеру. В прошедшей встрече он стал самым результативным игроком.

Напомним, что 33-летний американец выступает за «Голден Стэйт» всю карьеру — с 2009 года. Он трижды становился чемпионом НБА и участвовал во всех Матчах звезд НБА с 2014 года за исключением игры в 2020 году.