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«Сакраменто» обыграл «Лейкерс», в матче было три овертайма

09:47
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«Сакраменто» обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 141:137.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кингз» ДеАарон Фокс, набравший 34 очка.

Отметим, что в матче было сыграно три овертайма.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Сакраменто» — 137:141 3ОТ (20:20, 23:23, 35:30, 22:27, 37:41)

27 ноября. Лос-Анджелес. «Staples Center».

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Иван Торопцев все материалы автора
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