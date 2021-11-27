«Сакраменто» обыграл «Лейкерс», в матче было три овертайма
«Сакраменто» обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 141:137.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кингз» ДеАарон Фокс, набравший 34 очка.
Отметим, что в матче было сыграно три овертайма.
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Лейкерс» — «Сакраменто» — 137:141 3ОТ (20:20, 23:23, 35:30, 22:27, 37:41)
27 ноября. Лос-Анджелес. «Staples Center».
Методология
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