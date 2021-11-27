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«Сакраменто» ведет поиски нового главного тренера

16:11
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«Сакраменто» ведет поиски нового главного тренера после увольнения Люка Уолтона, сообщает ESPN.

«Кингз» рассматривают вариант с приглашением одного из двух ассистентов главного тренера «Голден Стэйт» — Кенни Эткинсона или Майка Брауна.

После увольнения Уолтона обязанности главного тренера команды временно исполняет Элвин Джентри.

Калифорнийский клуб занимает 11-е место в Западной конференции с результатом 8-12.

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Иван Шитик все материалы автора
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