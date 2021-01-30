Инглс побил рекорд Стоктона и стал лидером «Юты» по трехочковым

Легкий форвард «Юты» Джо Инглс побил рекорд бывшего разыгрывающего «Джаз» Джона Стоктона по количеству точных трехочковых бросков в истории команды.

В матче регулярного чемпионата НБА против «Далласа» (120:101) австралиец дважды попал с дальней дистанции. Всего на его счету 846 трехочковых в составе «Юты» в 493 матчах. Стоктон забросил 845 трехочковых в 1504 матчах.

Joe Ingles has just passed John Stockton for most 3-pointers made in franchise history.



Congratulations, @joeingles7 ?? pic.twitter.com/CRkfIMvP2Z — utahjazz (@utahjazz) January 30, 2021

Инглс выступает за «Юту» с 2014 года.