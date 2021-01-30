Инглс побил рекорд Стоктона и стал лидером «Юты» по трехочковым
12:55
Легкий форвард «Юты» Джо Инглс побил рекорд бывшего разыгрывающего «Джаз» Джона Стоктона по количеству точных трехочковых бросков в истории команды.
В матче регулярного чемпионата НБА против «Далласа» (120:101) австралиец дважды попал с дальней дистанции. Всего на его счету 846 трехочковых в составе «Юты» в 493 матчах. Стоктон забросил 845 трехочковых в 1504 матчах.
Joe Ingles has just passed John Stockton for most 3-pointers made in franchise history.— utahjazz (@utahjazz) January 30, 2021
Congratulations, @joeingles7 ?? pic.twitter.com/CRkfIMvP2Z
Инглс выступает за «Юту» с 2014 года.
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