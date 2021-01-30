Дончич раскритиковал «Даллас» за очередное поражение

Защитник «Далласа» Лука Дончич остался недовольным поражением «Юте» (101:120) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Ужасно. Я бы сказал, что сейчас наша игра выглядит так, будто нам все равно, выигрываем мы или проигрываем. Нам нужно больше энергии, больше стараний, борьбы за каждый мяч. «Далласу» стоит улучшить много моментов, и мы сделаем это» — приводит слова словенца Fox Sports.

Для «Далласа» поражение от «Юты» стало четвертым подряд. Команда опустилась на 13-е место на «Западе» НБА с 8 победами при 11 поражениях. 21-летний Дончич лидирует в команде из Техаса по очкам, подборам и передачам.