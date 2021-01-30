Уэстбрук вышел на 13-е место по результативным передачам в истории НБА

Защитник «Вашингтона» Рассел Уэстбрук обошел Мориса Чикса по количеству передач за всю историю НБА, сообщает пресс-служба лиги.

Американец сделал 4 ассиста в проигранном матче с «Атлантой» (100:116). Теперь на счету 32-летнего защитника 7394 результативные передачи, благодаря чему он обошел бывшего игрока нескольких команд НБА Мориса Чикса (7392) и стал 13-м за всю истории лиги.

Уэстбрук перешел в «Вашингтон» перед началом сезона 2020/2021. За 10 игр он в среднем набирает 18,9 очков, 9,3 подбора и делает 9,6 передач.