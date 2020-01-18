«Индиана» переиграла «Миннесоту» и продлила победную серию

«Торонто» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА (140:111). «Уизардз» потерпели третье поражение кряду.

В других встречах «Индиана» одержала четвертую победу кряду, обыграв «Миннесоту» (116:114), «Филадельфия» выиграла у «Чикаго» (100:89).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Миннесота» — 116:114 (32:26, 35:35, 32:32, 17:21)

И: Уоррен (28), Лэмб (18), Макдермотт (13).

М: Таунс (27), Уиггинс (22), Окоги (15).

«Торонто» — «Вашингтон» — 140:111 (38:26, 27:25, 35:25, 40:35)

Т: Пауэлл (28), Дэвис (23), Газоль (20).

В: Браун (22), Бонга (17 + 10 подборов), Бил (14).

«Филадельфия» — «Чикаго» — 100:89 (21:24, 25:23, 35:24, 19:18)

Ф: Коркмаз (24), Симмонс (20 + 11 подборов), Хорфорд (20).

Ч: Лавин (23), Уайт (14), Корнет (13).

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