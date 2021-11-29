Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Дабл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Индианой»

03:43
Теги:

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Индиану» со счетом 118:110 (26:26, 26:21, 39:37, 27:26).

Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 26 очков и сделавший 13 подборов.

После этого матча «Милуоки» с 13 победами занимает пятое место в Восточной конференции, «Индиана» с 9 победами — на 13-й строчке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Противоречивая карьера олимпийского чемпиона Билозерчева: его выгнали из сборной СССР за «растление коллектива»
Сербия заявила об экономии €1 млрд благодаря цене на российский газ
1