Дабл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Индианой»
«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Индиану» со счетом 118:110 (26:26, 26:21, 39:37, 27:26).
Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 26 очков и сделавший 13 подборов.
После этого матча «Милуоки» с 13 победами занимает пятое место в Восточной конференции, «Индиана» с 9 победами — на 13-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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