«Мемфис» обыграл «Сокаменто», «Селтикс» оказались сильнее «Торонто»
«Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Сокраменто» со счетом 128:101.
Самым результативным на паркете стал форвард «Гриззлис» Диллон Брукс, набравший 21 очко.
После этого матча «Мемфис» с 10 победами занимает восьмое место в Западной конференции, «Сокраменто» с 8 победами — на 11-й строчке.
В другом матче игрового дня «Селтикс» обыграли «Торонто» со счетом 109:97. Команды занимают 9-е и 12-е места на Востоке соответственно.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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