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«Мемфис» обыграл «Сокаменто», «Селтикс» оказались сильнее «Торонто»

05:09

«Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Сокраменто» со счетом 128:101.

Самым результативным на паркете стал форвард «Гриззлис» Диллон Брукс, набравший 21 очко.

После этого матча «Мемфис» с 10 победами занимает восьмое место в Западной конференции, «Сокраменто» с 8 победами — на 11-й строчке.

В другом матче игрового дня «Селтикс» обыграли «Торонто» со счетом 109:97. Команды занимают 9-е и 12-е места на Востоке соответственно.

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Сергей Разин все материалы автора
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