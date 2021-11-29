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22 очка Карри помогли «Уорриорз» обыграть «Клипперс»

02:33
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«Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Клипперс» со счетом 105:90 (20:24, 24:18, 31:26, 30:22).

Самым результативными на паркете стали форвард «Клипперс» Пол Джордж и защитник «Уорриорз» Стефен Карри, которые набрали по 22 очка.

После этого матча «Голден Стэйт» с 18 победами лидирует в Западной конференции, «Клипперс» с 11 победами — на пятой строчке Запада.

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Сергей Разин все материалы автора
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